Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 сентября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. 34-летний бразильский центральный защитник Давид Луис в ближайшее время подпишет контракт с «Фламенго». Соглашение будет рассчитано до 31 декабря 2022-го года. Об этом 10 сентября сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Ben Tavener Давид Луис

В прошлом сезоне, выступая за лондонский «Арсенал», Давид Луис принял участие в 30-ти матчах во всех турнирах (Английская Премьер-лига, Лига Европы УЕФА, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии), в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые и одну красную карточки.

Давид Луис покинул лондонский «Арсенал» 1 июля 2021-го года на правах свободного агента. В Европе к 34-летнему игроку никто интереса не проявлял, и футболист принял решение вернуться на родину.