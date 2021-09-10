Новосибирск, 10 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Российский пост-панк дуэт «Буерак» поделился клипом на песню «Ушел в себя» с недавно вышедшего альбома «Танцы по расчету 2», информирует группа в своих социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка на бумаге

В своем новом клипе «Буерак» делают акцент на меланхолично-ностальгическую атмосферу, передавая ее с помощью материала, снятого на старую VHS-камеру.

Шестая студийная пластинка дуэта «Танцы по расчету 2» включила в себя 11 новых треков и вышла 5 сентября, став продолжением первой части «Танцы по расчету» пятилетней давности. Во второй половине осени «Буерак» отправятся в масштабный российский концертный тур, они посетят Москву 3 ноября и Санкт-Петербург — 5-го.