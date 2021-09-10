Белград, 10 сентября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Части ВВС и ПВО армии Сербии вместе с подразделениями ВС Болгарии проводят на болгарском полигоне «Шабла» совместные учения. Об этом сообщило министерство обороны Сербии 10 сентября.

Jilkin.ru Наблюдатель из Сербии

Начальник Генштаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович оценил учения как «чрезвычайно успешные». По его словам, сербские ВВС и ПВО из года в год на полигоне «Шабла» показывают всё лучшие результаты в поражении воздушных целей, что подтверждает «высокое качество подготовки сербских военных».

Во время двухдневного визита в Болгарию Мойсилович также обсудил с начальником оборонного сектора армии Болгарии генералом Эмилом Ефтимовым возможности для укрепления сербско-болгарского военного сотрудничества, особенно в сфере обучения кадров и проведения учений.