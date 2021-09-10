Ванкувер, Канада, 10 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Канадская хип-хоп исполнительница Tommy Genesis поделилась трейлером своего нового альбома «Goldilocks X», а также объявила ряд концертных дат по Великобритании и Ирландии следующей весной. Об этом сообщает портал NME. Исполнительница посетит с концертами Дублин, Глазго, Манчестер и Лондон в период с 29 апреля по 4 мая. Её одноименный студийный альбом вышел сегодня, 10 сентября, на лейбле Downtown Records.

Музыка

Genesis также поделилась трейлером «Goldilocks X» в котором исполнительница бродит по лесу, прежде чем попасть в хижину с гигантским плюшевым мишкой. За съемку была ответственна студия Apluz Films