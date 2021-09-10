Калуга, 10 сентября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился сегодня, 10 сентября, с калужанками — участницами XVI Паралимпийских игр, которые в этом году проходили в Токио. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии также приняли участие заместитель губернатора области — руководитель администрации губернатора Карина Башкатова, министр спорта области Олег Сердюков, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России, глава администрации Тарусского района Руслан Смоленский, заслуженный тренер России, старший тренер сборной России по голболу, торболу Илькам Набиев, директор спортивной адаптивной школы сурдлимпийского и паралимпийского резерва «Эверест» Эдуард Станкевич.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужский губернатор встретился с участницами Паралимпиады

В 2021 году в состав паралимпийской сборной России вошли заслуженные мастера спорта Анастасия Мазур и Евгения Семина, мастер спорта международного класса Анастасия Чудина, мастер спорта Юлия Храпкова. Поздравляя спортсменок и их тренеров, Владислав Шапша отметил: «То, что вы вместе дошли до четвертьфинала, достойно уважения». Губернатор пожелал им всегда добиваться поставленных целей и ярких побед.

Глава региона наградил спортсменок и их наставников медалями Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

После награждения состоялось чаепитие. Спортсменки рассказали о своих достижениях в спорте, соревнованиях в Токио и подготовке к XVII Паралимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году.