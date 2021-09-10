Тюменский экс-чиновник избежал наказания за халатность на 2,3 млрд рублей
Тобольский район, Тюменская область, 10 сентября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. В Тобольске городской суд признал бывшего главу Тобольского района Юрия Батта виновным в халатности и освободил от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Из материалов дела следует, что Юрий Батт весной 2018 года подписал разрешение ООО «Промэкскавация» на добычу песка. Предприятие по причине нарушения технологии добычи и складирования песка своей техникой уничтожило плодородный слой почвы на площади около 9,1 га на особо охраняемой природной территории заказника «Абалакский природно-исторический комплекс». Причинённый ущерб природе оценён в сумму около 2,3 млрд рублей.
При поступлении уголовного дела в суд Юрию Батту вменялась ч.2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В ходе разбирательства суд переквалифицировал его действия на ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
В итоге бывший глава Тобольского района освобождён от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.