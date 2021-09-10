Тобольский район, Тюменская область, 10 сентября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. В Тобольске городской суд признал бывшего главу Тобольского района Юрия Батта виновным в халатности и освободил от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд на песке

Из материалов дела следует, что Юрий Батт весной 2018 года подписал разрешение ООО «Промэкскавация» на добычу песка. Предприятие по причине нарушения технологии добычи и складирования песка своей техникой уничтожило плодородный слой почвы на площади около 9,1 га на особо охраняемой природной территории заказника «Абалакский природно-исторический комплекс». Причинённый ущерб природе оценён в сумму около 2,3 млрд рублей.

При поступлении уголовного дела в суд Юрию Батту вменялась ч.2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В ходе разбирательства суд переквалифицировал его действия на ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В итоге бывший глава Тобольского района освобождён от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.