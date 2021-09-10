Москва, , 20:44 — REGNUM Киевское руководство демонстрирует настоящую одержимость идеей получения членства в военном блоке НАТО, заявил 10 сентября глава МИД России Сергей Лавров на XXV форуме современной журналистики «Вся Россия-2021».

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом President.gov.ua

По его мнению, такую риторику официальный Киев рассматривает как хороший инструмент для отвлечения избирателей.

«Это заявление Североатлантического альянса от апреля 2008 года, что Грузия и Украина будут в НАТО сейчас, по-моему, дошло до киевский руководителей. Они сейчас тоже этим одержимы, заявляют везде, что они давно созрели», — рассказал Сергей Лавров.

«У них швах полный с экономикой и социалкой, с тарифами, и такая риторика воинственная, что «мы в Европе, мы — лидеры Европы, надо в НАТО нам, уже давно пересидели в этом предбаннике», она, наверное, избирателя отвлекает, создает какие-то интересные, с их точки зрения, новости», — добавил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Верховная рада Украины приняла изменения в конституцию страны, закрепив в ней курс в ЕС и НАТО как стратегическую цель.

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