Сочи, Краснодарский край, 10 сентября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Российским СМИ Запад объявил войну, заявил 10 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

Лавров «Война практически уже объявлена».

Читайте также: В МИД РФ предложили Лондону сделать шаг в интересах своих журналистов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя непродление визы журналисту BBC Саре Рейнсфорд, напомнила, что в Британии российские журналисты сталкиваются с серьёзными проблемами.