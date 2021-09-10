Ульяновск, 10 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается резкое похолодание. Предупреждение об этом распространил управление МЧС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

В ведомстве со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии информируют о том, что ночью 11 — 12 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 1 градуса.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей быть предельно бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования, не оставляя их включёнными без присмотра. Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень опасности означает, что стихия потенциально опасна. Погодная шкала состоит из четырёх уровней.