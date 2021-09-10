Лондон, 10 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Британский поп-исполнитель Эд Ширан представил поклонникам еще один новый трек со своего предстоящего альбома «=», выпустив трек «Shivers», информирует NME.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Немного более верная типичному Эду Ширану, чем звук предыдущего сингла «Bad Habits», песня также вышла вместе с сюрреалистическим музыкальным клипом, срежиссерованным Дейвом Мейерсом. В клипе Ширан встречает женщину, которую играет Аннасофия Робб, в закусочной. Затем они впадают в бурный роман. Пытаясь ухаживать за девушкой, Ширан вовлекается в ряд странных сценариев, включая уличную драку, а в один моментов клипа отдает дань уважения Элтону Джону, приняв его образ.

Пятый студийный альбом Ширана «=» выйдет 29 октября. Ранее на цифровых площадках появились синглы «Visiting Hours» и EDM-ориентированный «Bad Habits». В начале сентября Ширан представил пару невыпущенных песен на выступлении в Ковентри: на сцене были сыграны «First Times» и «Overpass Graffiti». Обе песни будут включены в «=», следующий за проектом «Collaborations Project № 6» 2019 года.