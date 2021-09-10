Ульяновск, 10 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 10 сентября, с рабочим визитом побывал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он отметил регион как одного из лидеров реализации крупных пилотных проектов в социальной сфере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских

Высокий гость вместе с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских побывали в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Подсолнух» и посетили комплексный центр социального обслуживания населения «Исток». Оба учреждения расположены в Ульяновске.

«Ульяновская область — один из лидеров реализации крупных пилотных проектов в социальной сфере. В центре «Подсолнух» реализуются одни из самых передовых практик. Но важны не только технологии, но и атмосфера, в которой проходит работа. Центр наполнен любовью, заботой, улыбкой. Это, действительно, дорогого стоит, потому что реализация передовых проектов возможна только, когда люди работают с такими эмоциями», — приводятся в сообщении Минтруда РФ слова Антона Котякова.

Также главе Минпруда был представлен проект комплексного реабилитационного пространства в Засвияжье «Квартал Подсолнух». Одной из его особенностей станет отдельный стационар для реабилитации с дневным досугом и трудовой занятостью. Также предусматривается и «Социальная передышка» для граждан, которые временно не могут находиться со своей семьёй. Затраты в целом оцениваются в 600 млн рублей.

Руководитель Ульяновской области пояснил, что на первом этапе планируется строительство корпуса для долговременного проживания инвалидов от 18 лет до 45 лет, затем — мастерских.

«После завершения реабилитации в 18 лет, они не все устраиваются на работу. Здесь будет кластер, где ребята смогут продолжать свою трудовую деятельность в дальнейшем», — сказал Алексей Русских.

По словам директора центра Татьяны Лучниковой, учреждение имеет лицензии на образовательную и медицинскую деятельность, при этом большинство наших программ нацелено на работу с ребёнком и его семьёй.

Отмечается, что Котяков обещал рассмотреть возможность оказания финансовой помощи региону.