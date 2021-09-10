Курск, 10 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса, по данным на 9 сентября, привито 375 тыс. 702 человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, это составляет 70,1% от запланированного числа вакцинированных.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Полную вакцинацию прошли 344 тыс. 152 человека.

Регион получил очередную партию вакцины «Спутник V» — 4,2 тыс. доз. Всего в начала прививочной кампании регион получил 430 тыс. 967 доз «Спутника V», 80 тыс. 4 дозы «Спутника Лайт», 6 тыс. 270 — «ЭпиВакКороны» и 3 тыс. 720 — «КовиВака».