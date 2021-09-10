Миасс, Челябинская область, 10 сентября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области местный житель ограбил ювелирный магазин. Об этом сообщает областной главк МВД.

Ювелирный магазин

Торговая точка находится в центре города. Ранее судимый гражданин 1988 года рождения забрал лоток с изделиями на сумму почти 440 тыс. рублей и выбежал, несмотря на протесты продавца. Также челябинец обокрал магазин автозапчастей.

Сейчас задержанный водворён в СИЗО. Ему грозит до семи лет заключения.