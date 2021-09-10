Париж, 10 сентября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В районе французского города Дижон потерпел катастрофу лёгкий туристический самолёт, сообщает 10 сентября издание Bien Public.

Sledcom.ru На месте авиакатастрофы

На данный момент известно о гибели троих мужчин, находившихся на его борту.

Самолёт летел из Нанси в департамент Кот-д'Ор. Катастрофа произошла при посадке на аэродроме Даруа.

Одной из причин трагедии предварительно признаны плохие погодные условия.

Проводится расследование.