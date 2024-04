Лондон, 10 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Radiohead выпустили новое видео, в котором рассказали о предстоящем онлайн-аналоге переиздания «Kid A Mnesia», сборника, объединившего два альбома британской рок-группы начала 2000-х — «Kid A» и «Amnesia». Они работали с разработчиками NameTheMachine и Fortnite Epic Games над созданием концерта, который будет доступен для загрузки на Mac, ПК и Playstation 5 через Epic store.

(сс) Raph_PH Солист Radiohead Том Йорк

В пресс-релизе представление описывается как «перевернутая цифровая/аналоговая вселенная, созданная на основе оригинальных работ Тома Йорка и Стэнли Донвуда и аудио-дизайна Найджела Годрича».

Группа объявила о совместном переиздании «Kid A» и «Amnesiac» с большим количеством ранее неизданного материала в начале этого месяца, поделившись «If You Say the Word» из грядущей коллекции. Он выходит 5 ноября на лейбле XL.