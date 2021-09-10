Челябинск, 10 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России уничтожили более трёх тонн прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из видео 32.мвд.рф Нарколаборатория

Эти вещества обычно используют для приготовления наркотических и психотропных веществ. Данные партии удалось изъять силовикам. Их бывшие владельцы уже осуждены к разным срокам наказания.

Одну из партий ранее изъяли в Копейске у организатора подпольной нарколаборатории. Суд назначил мужчине 1991 года рождения 13 лет колонии.