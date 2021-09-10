Ульяновск, 10 сентября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В Старомайнском районе Ульяновской области сегодня, 10 сентября, начал работу Международный молодёжный лагерь БРИКС. В нём принимают участие более 100 человек, которых в формате видеообращения приветствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Ульяновск стал местом проведения лагеря с учётом успешного проведения в 2020 году VI Молодёжного саммита БРИКС. Молодёжный лагерь БРИКС работает на базе эко-парка «Русский берег» с учётом санитарно-эпидемиологических требований. Он будет действовать до 28 сентября в три смены с участием более 100 делегатов и добровольцев.

В формате видеообращения участников приветствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Глава МИД России поблагодарил руководство региона «за содействие развитию обменов по линии молодёжи «пятёрки» и отметил, что в области работает проектный офис международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия — БРИКС».

«Объединение БРИКС — уникальный многосторонний формат, яркий образец инновационной сетевой дипломатии. За 15 лет «пятёрка» прошла большой путь и сегодня утвердилась в качестве неотъемлемой составной части архитектуры международных отношений», — приводятся слова Сергея Лаврова.

По его словам, на данной площадке государства «выстраивают отношения на принципах равноправия, учёта интересов друг друга, взаимоуважения, открытости внешнему миру».

Руководитель Ульяновской области Алексей Русских, подчеркнул во вступительном слове, что регион «успешно развивает международное сотрудничество», о чём говорят проводимые здесь международные события. В частности, в 2018 году состоялся семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС, в 2020 году — встреча министров и руководителей ведомств стран «пятёрки».

"Я горд, что молодёжь Ульяновской области нацелена на плодотворные, серьёзные отношения с зарубежными коллегами, некоммерческими организациями. Руководство области поддержало создание в регионе проектного офиса по международному молодёжному сотрудничеству «Россия — БРИКС» для взаимодействия молодёжи и организаций РФ с другими странами БРИКС», — отметил Алексей Русских.

Среди направлений работы лагеря — международный бизнес, креативные индустрии, добровольчество. Спикерами и наставниками станут международные эксперты и визионеры, которые помогут сформулировать ключевые вызовы для стран-участников, а молодёжь попробует найти ответы на них. Организаторы отмечают, что это позволит укрепить сотрудничество и взаимовыгодное партнёрство в политической, экономической, информационной, научно-технической и гуманитарной сферах.

В рамках лагеря до 15 сентября будет проходить интенсив «Международный бизнес-акселератор стран БРИКС», его сменит недельная «Лаборатория креативных индустрий», а завершится мероприятие сменой «Волонтёрский лагерь БРИКС».

В мероприятиях принимают участие представители МИД России, ООР «Опора России», НКИ БРИКС, АНО «Умная цивилизация», общественной организации городских реноваций, ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, TV BRICS, УлГУ и другие эксперты.