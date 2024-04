Лондон, 10 сентября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Британский инди-рок музыкант King Krule выпустил новый получасовой фильм, сопровождающий выпуск его концертного альбома «You Heat Me Up, You Cool Me Down». Фильм состоит в основном из концертных клипов, но включает в себя дополнительные кадры.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«You Heat Me Up, You Cool Me Down» вышел 10 сентября. Пластинка была записана на нескольких концертах, которые Арчи Маршалл и компания провели до того, как в начале 2020 года разразилась пандемия коронавируса.

King Krule выпустил свой последний на данный момент студийный альбом «Man Alive!» в прошлом год.