Кыштым, Челябинская область, 10 сентября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области закончили расследовать дело против угонщика велосипедов. Об этом сообщает областной главк МВД.

Retrophoto.nnm.ru Велосипед

Под подозрение попал гражданин 2000 года рождения. Будучи пьяным, он украл два спортивных велосипеда. Пострадавший обратился в полицию и украденный товар ему вернули.

Сейчас обвиняемому грозит до двух лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Кыштымский городской суд.