Моршанск, Тамбовская область, 10 сентября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В Тамбовской области пресечена деятельность риелторов, подозреваемых в мошенничестве при оформлении соцвыплат ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Задержаны двое жителей города Моршанска, работники риелторской компании. Они сообщали ветеранам Великой Отечественной войны и их родственникам, что им полагается социальная поддержка по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета. От имени пожилых граждан на риелторов оформляли доверенности на представление интересов физических лиц. Риелторы передавали в областное управление социальной защиты и семейной политики пакет документов, в том числе фиктивных. Полученные из государственного бюджета деньги они не передавали ветеранам, а обналичивали и присваивали себе. По предварительным данным, причиненный государству ущерб превышает 6,8 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемые находятся под домашним арестом.