Сургутский район, Югра, 10 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Югре на территории Сургутского района организована прокурорская проверка по факту загрязнения реки Лобановский Еган нефтепродуктами в связи с порывом подводного перехода нефтепровода Южно-Локосовского лицензионного участка, разрабатываемого ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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К проверке привлечены специалисты Ростехнадзора, Росприроднадзора, Федерального агентства по рыболовству. В ходе ревизии будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного, водного законодательства, а также правил промышленной безопасности.

Напомним, пресс-служба «Славнефть-Мегионнефтегаза» ранее уверяла, что причастность предприятия «к какому-либо загрязнению водных ресурсов в Сургутском районе не соответствует действительности».