Ульяновск, 10 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели от COVID-19 ещё более 240 жителей. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 10 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 77 062 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 275.

Победили болезнь 69 053 пациента, из них за последние сутки вылечился 241 человек. Таким образом, доля выздоровевших превысила 89,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие годы в систему здравоохранения области Ульяновской области планируется привлечь порядка 1 тыс. врачей и 1,2 тыс. специалистов среднего медицинского персонала, а также увеличить в 20 раз охват медиков, вовлечённых в систему непрерывного медицинского образования, включая использование дистанционных технологий.