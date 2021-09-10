Москва, 10 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Подход Парижа и Берлина, призвавших к встрече в формате «нормандской четверки» на полях Генассамблеи ООН, несерьезный и непрофессиональный, заявил 10 сентября глава МИД России Сергей Лавров, выступая на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Он подчеркнул, что при нынешнем отношении Франции и Германии к несоблюдению и невыполнению Киевом Минских соглашений встречи в «нормандском формате» просто бессмысленны.

«Собираться в такой ситуации — значит, не уважать себя», — заявил Сергей Лавров.

«Потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские договоренности, ни решения Парижского саммита «нормандской четверки» от декабря 2019 года, просто не хотят», — особо отметил глава МИД России.