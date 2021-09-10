Москва, 10 сентября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Отношение Лукашенко к Святому престолу сильно отличается от его отношения к простым католикам, и именно этим вызвано появление оскорбительных для католиков и польской части граждан Белоруссии карикатур в белорусской прессе. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Шилов Иван Лукашенко

«В Белоруссии всегда существовало две польские организации — одна контролировалась официальными властями, а вторая подчинялась польскому посольству. Естественно, что неподконтрольная властям община подвергается в т.ч. таким нападкам — с помощью не очень качественного юмора» — заявил политолог.

Эксперт напомнил, что в Белоруссии живы многие советские традиции, в т.ч. атеистические. Сам Лукашенко называл себя «православным атеистом». Это также может способствовать появлению столь некорректных карикатур, несмотря на значительное количество верующих католиков в Белоруссии, отметил политолог.

«Даже если политик хочет высказать своё отношение к какой-либо этнической группе, религиозные мотивы трогать нельзя» — считает Смолин.

Вместе с тем Папа римский играет важную роль для белорусского президента как посредник для общения с «коллективным Западом» и достижения паритета в отношениях между Россией и ЕС, напомнил политолог.

Напомним, что 7 сентября в газете «Минская правда» появилась карикатура Антона Островского, на которой изображены католические клирики с крестами, которые превращаются в свастику. Карикатура содержит и другие элементы, оскорбительные для католической церкви и верующих.