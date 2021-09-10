Донецк, , 19:38 — REGNUM Три обстрела территории ДНР осуществили украинские боевики за сутки 9 сентября, сообщает 10 сентября Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

«Донбасс. Окраина» Иван Шилов © ИА REGNUM

Атаке ВСУ подверглись окраины Донецка и пригород Ясиноватой. Также под обстрел попал район села Ленинское на юге республики.

В общей сложности украинские боевики за сутки выпустили по ДНР 39 боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды калибра 122 мм, мины калибра 120 мм. Стреляли по ДНР также из гранатомётов и стрелкового оружия.

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