Москва, , 19:23 — REGNUM Комментарии украинского президента Владимира Зеленского о войне с Россией не заслуживают никакого внимания, заявил 10 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на XXV форуме современной журналистики «Вся Россия-2021».По словам Лаврова, в Москве давно уже привыкли к подобным огульным заявлениям из Киева, насквозь пропитанным русофобией.«Я считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», — сказал Сергей Лавров. Напомним, ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что полномасштабная война России с Украиной «будет самой большой ошибкой РФ».При этом официальные лица Украины постоянно заявляют, что уже седьмой год ведут войну с Россией.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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