Карелия, 5 сентября, 2005, 19:17 — ИА Регнум. В Карелии насчитывается более 20 тысяч человек, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. Такую цифру назвала руководитель республиканского управления Пенсионного фонда РФ Наталья Вартанова, выступая в понедельник, 5 сентября, на оперативном совещании в местном правительстве.

Как сообщает ИА REGNUM, по словам Вартановой, к числу наименее социально защищенных слоев карельских пенсионеров относятся те граждане, которым выплачивается пенсия "по старости" и трудовая пенсия по инвалидности. "Решение проблемы этих людей целиком зависит от федеральных властей: необходимо повышать уровень базовой части пенсии", - заявила руководитель управления Пенсионного фонда.

Как сообщила Наталья Вартанова, в настоящее время средний размер пенсии в Карелии составляет 3030 рублей 91 копейку. При этом величина прожиточного минимума для пенсионеров республики установлена на уровне 2486 рублей. Всего на территории региона получателями пенсий являются свыше 219 тысяч человек.