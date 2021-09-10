Тюмень, 10 сентября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Тюмени водитель без прав сбил первоклассника, переходящего пешеходный переход на зелёный свет. При этом водитель пытался скрыться с места происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

Семилетний школьник был сбит 9 августа на перекрёстке улиц Чаплина и Демьяна Бедного в Тюмени, на регулируемом пешеходном переходе автомобилем «Лифан». Водитель пытался уехать, но его остановил на собственном автомобиле очевидец ДТП.

«Буквально через 500−700 метров его догнал, перегородил дорогу, вышел и сказал, чтобы он вернулся на место ДТП и проводил до места аварии», — сообщил свидетель происшествия.

Школьник получил травму — перелом ноги. Автоинспекторы выяснили, что права управления транспортом водитель «Лифана» не имеет, так как привлекался к ответственности за езду без прав в 2018 году.