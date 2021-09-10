Москва, 10 сентября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Вмешательство в предстоящие в России выборы американскими корпорациями стало причиной вызова 10 сентября в МИД РФ посла США в Москва Джона Салливана, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Цитата из х/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов. 1938. СССР «Но если кто с мечом к нам войдёт — от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет русская земля»

В МИД РФ Салливана встретил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, который заявил американскому коллеге о неопровержимых доказательствах, имеющихся у Москвы, о нарушениях законодательства России «цифровыми гигантами» США «в контексте подготовки и проведения выборов» в Госдуму.

«В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сообщили в российском вшеннеполитическом ведомстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 сентября, Роскомнадзор распространил информацию о том, что американские компании Apple, Google, Cloudflare и Cisco предоставляют возможность обхода блокировок сайта «Умное голосование». Фактически, отмечало ведомство, происходит вмешательство в российские выборы.