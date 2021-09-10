Москва, 10 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В заявлениях украинского президента Зеленского о возможности войны с Россией слышатся «отголоски КВН», заявил 10 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Об этом глава МИД России сообщил в ходе XXV Форума современной журналистики «Вся Россия — 2021».

Напомним, Сергей Лавров проводит встречу с участниками и гостями форума.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные лица Украины с 2014 года регулярно заявляют, что в Донбассе ведут войну с Россией, однако до сих пор Киев не объявил никакой войны. Карательная операция Украины в Донбассе официально называется то «антитеррористической», то «операцией объединенных сил».