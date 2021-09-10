Архангельск, 10 сентября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Архангельской области построят 15 многоквартирных домов для расселения жильцов аварийного фонда. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор области Александр Цыбульский.

Kzk-kaluga.ru На стройке

«До сентября 2022 года планируем построить еще 15 домов, общая площадь расселения — почти 73 тыс. кв. метров. На строительство этих зданий уже заключены государственные и муниципальные контракты. Планы завершить расселение почти 474 тысячи кв. метров аварийного жилья (это общий объем на программу 2019−2025 годов) рассчитываем выполнить досрочно, в 2023-м году», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области в аварийных домах живут более 52 тысяч человек.