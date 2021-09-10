Уфа, 10 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Здание автосервиса загорелось в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Cap.ru Пожар на предприятии в Шумерле. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Сообщается, что вечером 10 сентября спасатели Уфы получили информацию о пожаре в здании, расположенном на улице Новоженова. Огнеборцы были подняты по повышенному рангу.

«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение в здании автосервиса. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы два легковых и один грузовой автомобили, находившиеся в автосервисе», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, никто не пострадал. Пожар тушат 15 человек на четырех единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в пункте складирования мусора произошел пожар.