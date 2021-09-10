Москва, 10 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. ВЦИОМ и АНО «Национальные приоритеты» представили доклад «Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы? Согласно полученным результатам, Россия по-прежнему остается страной с превалирующими традиционными ценностями, но меняющимся отношением к некоторым социальным институтам.

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Исследователи выяснили, что сократилась доля желающих вступить в брак. В настоящее время таковых оказалось 71% против 78% в 2017 году. В тоже время сократилось количество тех, кто выбирал сожительство без официальной регистрации отношений, на сегодняшний день их количество с 12% в 2017 году опустилось до 10%.

Что же касается семейных обязанностей, то отношение к ним стало более компромиссным. 85% мужчин и женщин считают, участвовать в ведении домашнего хозяйства оба партнера должны на равных. Как и принимать участие в воспитании детей, так считают 86% опрошенных.

В обществе сохраняется консервативное отношение к вопросу о содержании семьи, более половины опрошенных считают, что эта обязанность в целом лежит на мужчине. 68% респондентов считают, что служба в армии исключительно мужская задача, и лишь 27% считают, что защищать Родину должны и мужчины, и женщины.

Также подавляющее большинство опрошенных мужчин и женщин считают, что мужчина должен оставаться «настоящим мужчиной» — беречь семью, участвовать в ее жизни, забоится о ней. Точка зрения о том, что современный мужчина никому и ничего не должен пока еще остается маргинальной, так считают 3% мужчин и 2% женщин.

Того же наши сограждане ждут и от «настоящей женщины», она должна беречь семейный очаг, заботится о семье. Точку зрения о том, что она никому ничего не должна разделяют те же3% мужчин и 2% женщин.

Отметим, что жители России за последние 10 лет стали реже считать развод трагедией. Если в 2011 году такого мнения придерживались 18% граждан, а в 2021 году — 14%.

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