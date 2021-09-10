Москва, 10 сентября 2021, 19:04 — REGNUM Встреча главы МИД Белоруссии Владимира Макея с папским нунцием, архиепископом Анте Йозичем — это желание получить двойные дивиденды. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.
«Белорусское руководство не отходит от своей старой линии, которая всегда приносила ему двойные дивиденды — работать и с Россией, и с Западом. Встреча Макея с нунцием призвана каким-то образом нивелировать встречу Лукашенко с Путиным» — отметил политолог.
По мнению эксперта, Лукашенко даёт Западу знак — «не обращайте внимания, попал в сложную ситуацию», считает политолог. Да, Лукашенко зависим от России, но он не оставляет связей с Западом, объяснил позицию белорусского руководства Смолин.
Для Лукашенко понтифик — очень важный человек на Западе, через эти связи Лукашенко будет продолжать политику в духе «Белоруссия все равно останется независимой от России, потому что мы не Восток и не Запад, вот некий такой мостик», — сказал эксперт.
Напомним, что 9 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей принял посла Ватикана и обсудил с ним актуальные вопросы взаимодействия двух государств. Стороны договорились продолжать диалог.