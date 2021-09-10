Самара, 10 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Директора муниципального учреждения заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями в Самарской области. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

«По версии следствия, в период с января 2018 года по июнь 2021 года подозреваемый давал обязательные для исполнения указания подчиненным сотрудникам о начислении своему сыну, числившемуся в качестве работника учреждения, выше, чем у иных работников по равной должности», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, на самом деле сын подозреваемого не работал в учреждении Шенталинского района на постоянной основе, как это было указано в документах. Следователи считают, что учреждению был нанесен материальный ущерб на сумму свыше 1,469 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сотрудника колонии заподозрили в получении взятки.