Белград, 10 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В населенном пункте Доня Градина в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) будет построен мемориальный центр в память о сербах и представителях всех других народов, убитых в концентрационных лагерях на территориях, где сербы не являются национальным большинством. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич после встречи с патриархом Сербским Порфирием в Патриархате Сербской православной церкви в Белграде 10 сентября.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий и Александр Вучич

«Мы это делаем для того, чтобы сербские имена и фамилии не были забыты. Во время встречи мы созванивались и с Милорадом Додиком (член президиума БиГ от сербов, ИА REGNUM)», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Вучич сказал, что для строительства мемориального центра будут выделены значительные финансовые средства, при этом 80% суммы выделит Сербия, а 20% — Республика Сербская.

Президент Сербии также выдвинул инициативу назвать левый берег реки Савы в Белграде «Берегом жертв Ясеноваца».

Напомним, что Ясеновац был самым крупным лагерем смерти в Независимом Хорватском Государстве. По разным оценкам, хорватскими усташами в нем было убито от 83 000 до более чем 700 000 человек.