Москва, 10 сентября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. 10 сентября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство московского «Спартака» начало переговоры с 25-летним фланговым атакующим полузащитником сборной России Зелимханом Бакаевым о продлении контракта. Текущее соглашение Бакаева с «красно-белыми» рассчитано до середины 2022 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев

7 сентября Зелимхан Бакаев в матче шестого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 Россия — Мальта (2:0) забил свой первый мяч за взрослую национальную сборную.

В текущем сезоне Бакаев принял участие в восьми матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Текущая трансферная стоимость Зелимхана Бакаева, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.