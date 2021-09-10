Челябинск, 10 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинске 10 сентября были осуждены двое поджигателей автомашины журналистки Марины Малковой. Приговор огласили в Курчатовском райсуде.

1dzer.ru Суд

Дело поступило в суд 26 июня. Его вёл судья Юрий Винников. Оба обвиняемых получили условные сроки наказания. Сама Малкова заявила изданию 74.ru, что считает приговор очень мягким и будет его обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 23 ноября 2020 года. Подозреваемых поймали через несколько дней в Коркино. Им грозило до пяти лет колонии.