Варгашинский район, Курганская область, 10 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В курганском селе Лихачи Варгашинского района во время вспашки садового участка была обнаружена граната. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Курганской области.

Пресс-служба Росгвардии по Курганской области Граната, найденная в Варгашинском районе

Сотрудники группы разминирования ОМОН «Скиф» обследовали ручную гранату. Было установлено, что она была со следами глубокой коррозии с обломанным запалом и могла представлять опасность для окружающих.

Боеприпас отвезли в безопасное место и уничтожили.