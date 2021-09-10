Берлин, , 18:45 — REGNUM С Россией сотрудничество необходимо, но оно должно быть избирательным — в сферах, «представляющих взаимный интерес», говорится в опубликованном 10 сентября заявлении министров иностранных дел стран «Веймарского треугольника».

На троих Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР

Авторы заявления — министры иностранных дел Германии, Франции и Польши Хайко Маас, Жан-Ив Ле Дриан и Збигнев Рау — заявили, что Россия якобы пренебрегает международным порядком. Якобы действия Москвы «продолжают подрывать евроатлантическую безопасность».

Кроме того, главы МИД заявили, что хотят помогать «гражданскому обществу» России, которое якобы в РФ угнетают, нарушая права человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевное