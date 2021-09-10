Манчестер, Великобритания, 10 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» еще как минимум четыре месяца не сможет рассчитывать на 27-летнего французского флангового защитника Бенжамена Менди, арест которого продлен до 24 января. Об этом 10 сентября сообщил телеканал BBC Sport.

(сс) Steindy Бенжамен Менди (в синей форме)

Такое решение было принято сегодня, 10 сентября, на первом судебном заседании по делу об изнасиловании. 26 августа королевская прокурорская служба предъявила Менди обвинения по «четырем эпизодам изнасилования и одному эпизоду посягательства на половую неприкосновенность». Француз отрицает все обвинения, выдвинутые против него.

В «Манчестер Сити» на позиции левого защитника на данный момент могут сыграть лишь Жоау Канселу и Александр Зинченко.

В прошлом сезоне Менди принял участие в тринадцати матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.