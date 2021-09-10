Ереван, 10 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Первый после переизбрания премьер-министром Армении визит Никола Пашиняна в Грузию прошел малозамеченным. Во всяком случае, если не считать официальной информации о прибытии гостя из Еревана и состоявшихся в рамках визита встречах, на пространстве СМИ и соцсетей Грузии этот факт особого внимания не заслужил. Комментарии на страницах информационных агентств и телекомпаний в соцсети Facebook на тему визита Пашиняна ограничивались лишь парой фраз с пожеланиями успеха обоим премьерам, и автором их во всех случаях был один и тот же грузинский пользователь, явный сторонник ныне правящей партии «Грузинская мечта». Это и неудивительно. Грузия занята подготовкой к назначенным на 2 октября местным выборам, и внутренние, межпартийные дрязги и предвыборные перипетии для нее сегодня важнее приезда главы соседнего, тем более во многом зависимого от нее государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

В грузинских соцсетях на визит премьера Пашиняна обратил внимание лишь грузинский эксперт Важа Беридзе, который не скрывает своего восхищения главой правительства Армении и одновременно упрекает Россию.

«Понимаю, что это мое субъективное мнение, но после Исраэля Ори (начало XVIII века) у армян такого лидера не было. Нужна была большая личная смелость, чтобы сказать армянам, что для достижения желанных национальных идеалов одного героизма, мужества и самоотверженности недостаточно, и необходимо найти иной путь. Лидер, которому Россия не простила «взоры в сторону Запада» и строго наказала», — пишет Важа Беридзе.

По его же мнению, армянский народ оказался мудрым, в очередной раз проголосовав за Пашиняна, и сегодня у Армении больше шансов занять достойное место в семье свободных народов и не оставаться только в надежде на союзничество России и на помощь армянской диаспоры.

А в заключение Важа Беридзе с сожалением отметил, что сегодня у Грузии лидера, подобного Николу Пашиняну, нет.

«У нас такого выраженного лидера нет. Сегодняшний де-факто лидер нашей страны говорит и утверждает, что ушел из политики, но реально он управляет страной. Назначенные им лидеры отличаются кто компетенцией, кто принципиальностью, кто преданностью традициям, но среди них ни одного ярко выраженного лидера нет. Казалось бы, парламентская модель именно это и подразумевает, но все это в условиях слабой демократии и политической системы создает для страны серьезные проблемы», — пишет грузинский аналитик.

В заявлениях, прозвучавших в ходе официальных встреч армянского премьера в Тбилиси, Россию не упоминали. Пашинян, как и другие прибывающие в Грузию официальные гости, возложил венок к мемориалу погибшим в борьбе за территориальную целостность страны. Среди имен, чью память чтят высокопоставленные гости, есть и те, кто погиб в годы августовской войны 2008 года, когда грузинские войска атаковали и убили десятки российских миротворцев в Южной Осетии и сотни мирных граждан.

В Грузии на этот факт никак не отреагировали, но в Армении сочли его вызовом, брошенным Пашиняном России. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пользователь Тигран Варданян.

«Антироссийская пропаганда продолжается на высоком государственном уровне… Это не гуманитарный шаг, а типичный контекст антироссийской пропаганды», — констатировал Т. Варданян. Он же напомнил об ошибках, совершенных Пашиняном на посту премьера. О том, как тот не встретил прибывшего в Армению президента России Владимира Путина. Как грузинский журналист назвал Путина оккупантом. Как Армения отозвала Юрия Хачатурова из ОДКБ, а представитель Армении проголосовал против восстановления права голоса российской делегации в ПАСЕ.

«Ни Европа, ни США нам не помогут», — воззвал к сторонникам политики Пашиняна Тигран Варданян.