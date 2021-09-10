Уфа, 10 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В здании бывшей гостиницы, которое шесть лет простаивало в Сибае и начало разрушаться, могут разместить «Фабрику будущего». Об этом 10 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Фотографии из архива А. Кондрашова Гостиница

«Это здание гостиницы в Сибае долгие годы активно использовалось. Было здесь и общежитие нашего аграрного университета. Но филиал аграрного закрыли, общежитие оказалось никому не нужным, и уже шесть лет оно простаивает. Вроде и центр города, удобное расположение, но не было желающих им заняться. Со временем здание начало разрушаться», — сообщил глава региона, отметив, что руководство Башкирии намерено решить эту проблему.

Хабиров заявил, что в здании планируется разместить «Фабрику будущего» с отелем, бизнес-залами, конгрессной площадкой и коворкинг-центром.

«В совокупности со сквером, с легендарным стадионом «Труд», который мы тоже планируем реконструировать, получим здесь центр делового притяжения», — подчеркнул он. Глава Башкирии отметил, что в последние годы Сибай стал центром башкирского Зауралья. И создание современного бизнес-центра придаст импульс его дальнейшему развитию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Сибае проходит инвестсабантуй «Зауралье-2021».