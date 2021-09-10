Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Руководство «Милана» готово предложить 26-летнему форварду санкт-петербургского «Зенита» Сердару Азмуну четырехлетний контракт до конца сезона 2025/26 с зарплатой в 3,2 миллиона евро. Об этом 10 сентября сообщило издание Todofichajes.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

Текущее соглашение Азмуна с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Азмуна, помимо «Милана», претендуют «Рома», «Тоттенхэм», «Лион» и леверкузенский «Байер».

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в семи матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами в ворота ЦСКА, «Краснодара», «Ростова», «Химок» и «Локомотива».

Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года из казанского «Рубина». Клуб из Санкт-Петербурга заплатил за иранского форварда 12 миллионов евро. Текущая трансферная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.