Челябинск, , 18:33 — REGNUM Челябинская область получит инфраструктурные бюджетные кредиты. Заявка была одобрена на заседании комиссии правительства России по региональному развитию, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Кредит

(сс) ccipeggy

Основная часть — 46,7 млрд рублей — пойдёт на создание метротрамвая. Из этих денег также оплатят проектно-изыскательские работы. Ещё 22,4 млрд рублей направят на комплексное обновление в Челябинске трамвайных линий, реконструкцию трамвайных путей и т.д.

4,2 млрд пойдут на проект комплексного обновления троллейбусного парка, в том числе и строительство нового депо. А ещё 3,3 млрд — на приобретение трехсекционных метротрамваев.