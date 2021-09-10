Челябинск, 10 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Челябинская область получит инфраструктурные бюджетные кредиты. Заявка была одобрена на заседании комиссии правительства России по региональному развитию, сообщает пресс-служба губернатора региона.

(сс) ccipeggy Кредит

Основная часть — 46,7 млрд рублей — пойдёт на создание метротрамвая. Из этих денег также оплатят проектно-изыскательские работы. Ещё 22,4 млрд рублей направят на комплексное обновление в Челябинске трамвайных линий, реконструкцию трамвайных путей и т.д.

4,2 млрд пойдут на проект комплексного обновления троллейбусного парка, в том числе и строительство нового депо. А ещё 3,3 млрд — на приобретение трехсекционных метротрамваев.