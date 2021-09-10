Архангельск, 10 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Архангельскую область поступило 107 новых автобусов для перевозки школьников. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Александра Майер ИА REGNUM В автобус

«В этом году Архангельская область вошла в десятку регионов страны, в которые направлено больше сотни машин для перевозки детей. Теперь мы полностью закрыли потребность по обновлению школьных парков автотехники, выпущенной раньше 2013 года», — написал глава региона.

Новые автобусы будут распределены по 19 муниципальным образованиям, где в школу и домой на них будут ездить больше восьми тысяч школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Архангельскую область поставили 15 автомобилей скорой помощи.