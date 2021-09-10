Лестер, Великобритания, 10 сентября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. 10 сентября итальянской издание Calciomercato сообщило, что 27-летний фланговый нападающий «Сассуоло» и сборной Италии по футболу Доменико Берарди входит в список трансферных интересов «Лестера». «Лисы» планируют подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

В прошлом сезоне Доменико Берарди принял участие в 30-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.

В составе сборной Италии Доменико Берарди стал победителем Чемпионата Европы 2020.

Итальянский нападающий выступает за «Сассуоло» с 1 июля 2015 года после ухода из туринского «Ювентуса». «Черно-зеленые» заплатили «старой синьоре» 10 миллионов евро за контракт футболиста. На данный момент трансферная стоимость Берарди, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.