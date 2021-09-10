Москва, 10 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Летальных исходов вакцинации «Спутником V» до сих пор не было, заявил 10 сентября глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первичный осмотр терапевта в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Гинцбург «Смертельных случаев после вакцинации «Спутником V» на сегодняшний день нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург сказал, что «Спутник V» — в отличие от западных вакцин — показал высокую эффективность против штамма «Дельта».