Челябинск, 10 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Челябинской области назначен новый руководитель регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщает областной минстрой.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

По результатам конкурса победу одержал Виктор Тихоненко. Он последние месяцы был исполняющим обязанности руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава фонда Вадим Борисов ранее ушёл в отставку.